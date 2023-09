Opvallend. In de bovenstaande tweet schrijft Zelensky's account over Zelensky's inspanningen om corruptie tegen te gaan aan EU-eisen te voldoen, vooral onder de noemer van een wet over "politically exposed persons". In diezelfde video - maar dus niet in de tekst op Twitter, maar weer wel in de tekst op Telegram - kondigt Zelensky aan dat hij zijn Minister van Defensie Oleksii Reznikov vervangt. "I have decided to replace Minister of Defence of Ukraine. Oleksii Reznikov has gone through more than 550 days of full-scale war. I believe that the Ministry needs new approaches and other formats of interaction with both the military and society at large."

Zelensky voert al sinds het begin van zijn termijn een verbeten strijd tegen Oekraïnes extreem diepgewortelde corruptie. En nu er sinds de oorlog in de verste verte toch een Oekraïens EU- én NAVO-lidmaatschap gloort, voert hij die strijd in de zevende versnelling. CNN tikt het als volgt op: "Zelensky fired a slew of senior officials at the start of the year over a scandal linked to the procurement of wartime supplies; the country’s deputy defense minister resigned after facing allegations of corruption; then in August, Zelensky dismissed all officials in charge of regional military recruitment centers, citing numerous ongoing criminal proceedings. (...) And on Saturday, one of Ukraine’s most powerful oligarchs and a key Zelensky supporter, Ihor Kolomoisky, was arrested as part of a fraud investigation."

Formeel is aftredend MinDef Oleksii Reznikov nooit betrokken geweest bij die corruptie, maar als verantwoordelijk minister straalt het natuurlijk wel op hem af. Ook circuleert in OSINT-kringen het bericht dat 'te close' was met Westerse officials en zich teveel aantrok van wat het Westen het beste acht voor Oekraïnes militaire voortgang. Tegelijkertijd circuleert ook het gerucht dat Reznikov de nieuwe Oekraïense ambassadeur te Londen gaat worden.

De nieuwe MinDef wordt de Krim-Tataarse, islamitische Rustem Umerov (wiki, profiel). De ontslagbrief na de breek.

