Clouseau kon het zo prachtig zingen. Daar gaat ze. En daar gaat ze. Igone in 60 Seconds. Helemaal prima ballerina Igone de Jongh heeft de voor bahbah veroordeelde Thijs Römer definitief aan de kant geschoven. Dat zei ze de vorige keer ook en toen stonden ze even later ook gewoon weer citroentaartjes van Holtkamp naar binnen te rammen. Maar nu 'zijn er feiten waar naar buiten gekomen waar ik op geen enkele manier achtersta' en 'mijn hart is verscheurd'. Oei! Niet alleen doet Thijs bahbah bij jonge meiden, zo bleek tijdens de rechtszaak, ook is hij een vieze vreemdganger. Het is godverdomme niet niks. Vanavond drinken we een stevige borrel op Igone de Jongh. Sterkte mevrouw. Proost.

STOPPEN STOPPEN STOPPEN

Dit is stress

Kees' Megamix

Bonusmuziek