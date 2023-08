Tsja, afstanden in het heelal..... De mensheid is in staat om mensen op de maan te zetten en karretjes op Mars. Maar voor de rest?

De afstanden zijn zo gruwelijk groot, daar kun je je nauwelijks een voorstelling van maken. De dichtstbijzijnde ster - na ons zonnetje - is Proxima Centauri, een zg 'rode dwerg'. Hij staat op 4,25 lichtjaar van ons vandaan. Dat lijkt best wel mee te vallen, maar:

"Hoewel Proxima Centauri na de zon de dichtstbijzijnde ster is, is de afstand tussen de aarde en Proxima Centauri te groot om reizen naar Proxima Centauri realistisch te kunnen noemen. Met de huidige stand van de technologie zou een reis duizenden jaren duren.''

En Proxima Centauri is met het blote oog vanaf Aarde niet te zien. Een prachtige heldere ster die wel met het blote oog te zien is, is de Poolster, een prachtig heldere ster. Afstand tot ons: 433 lichtjaar. Hoe lang zou je daar dan wel niet over doen om erheen te reizen? Ik wil het niet weten, het begint me alweer te duizelen.