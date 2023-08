"Het moet namelijk voor eens en voor altijd afgelopen zijn met... de veiligelanders.''

Dat kan m.i. op heel eenvoudige wijze: als die lieden betrapt worden op diefstal, overlast, geweld, etc, etc, moeten ze meteen de reguliere gevangenis in gegooid worden. En daar komen ze pas weer uit als ze op het vliegtuig richting heimat worden gezet, ofwel omdat zo'n land 'meewerkt' aan de repatriëring van hun eigen onderdanen, ofwel omdat de veiligelander in kwestie aangeeft: Nou, zet me dan maar op een vlucht naar Marokko/Algerije, etc.

Dat kan allemaal niet volgens de huidige wetgeving en de verdragen, je mag iemand niet voor onbepaalde tijd opsluiten, zegt u? Kwestie van noodwetgeving maken voor deze specifieke groep. Tijdens de coronapandemie werd er ook soepeltjes een avondklok per noodwetgeving ingevoerd, dus het kan makkelijk. En als zo'n systeem is geïmplementeerd, zingt dat zich vanzelf rond in die kringen van kansloze, criminele asielzoekers, en zullen ze Nederland voortaan mijden.

Na 22 november wordt het de hoogste tijd voor een heel ander beleid, niet alleen mbt tot deze 'doelgroep', maar mbt tot dat hele failliete asielcircus. Het zal er alleen wel weer niet van komen, vrees ik.