Wat is er allemaal zo schadelijk en rolbevestigend aan deze film? Er is slechts ruimte voor een plat en eendimensionaal vrouwbeeld, bestaande uit langbenige, slanke vrouwen, met onberispelijk gekapt haar, perfecte make-up en een fonkelend gebit en elke dag de duurste merkkleding. Wat verder vooral stoort: de vrouwen hebben in deze bijna twee uur durende film geen serieuze banen noch zinvolle bezigheden. Nergens creativiteit, originaliteit of een zinvol leven; er is geen sprake van complexiteit zoals klimaatcrisis of vluchteling... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaargh SIEPIE SIEPIE JE BENT OUDE MANNENMAN EN JE HEBT DE FILM NIET GEKEKEN OF JE SNAPT ER: GEEN FLIKKER VAN!!!! BARBIE WOONT IN EEN IDEALE MATTEL-WERELD DE BOOSWICHT IS DE MATTEL-CEO EN JUIST IN DE ÉCHTE WERELD IS ER HELEMAAL GEEN GELIJKHEID EN WORDEN VROUWEN GESEKSUALISEERD DAT IS NU JUIST DE GRAP BEN JIJ COMPLEET ACHTERLIJK?!?!?! "Deze Barbiefilm had zo veel realistischer gekund, in een decor van nu, met ouderen, mensen van kleur, mannen en lhbti’ers. De volgende film graag een beetje inclusiever." AAAARGHHHHHH SIEPIE HET IS EEN FILM OVER BARBIES OVER KEN EN BARBIE EN DIE WORDT BARBARA HET ZIJN POPPEN VAN PLASTIC JE PRIDE IS EEN WESPENNEST VAN ELLENDE, GEZEIK EN VERDRIET PLEASE PLEASE FLIKKER EEN EIND OP SIEP

Siep de Haan, man, bekend van 'stop het demoniseren van witte mannen'