De zandstorm in een glas witte wijn over de NRC-reis naar Saoedi-Arabië woedt nog even door. Nu hoorden wij op de radio een enojjjjm krieties VPRO-interview met NRC-redacteur Carolien Roelandts, die reisleidster toelichter 'kritisch en analytisch duider' is op de reis. Daaruit leren we dat 1) NRC de advertentie stilletjes een beetje heeft aangepast na alle kritiek, maar toch en vooral 2) dat NRC-hoofdredacteur René Moerland zegt dat de redactie niets met die reis te maken heeft, omdat de webwinkel losstaat van de redactie. Ja kom nou René Moerland. Een NRC-reis die wordt begeleid door een NRC-redacteur en te koop is in de NRC-webwinkel, daar zou de NRC-redactie niks mee te maken hebben. Daar zegt Carolien Roelandts terecht over: "Wat moet ik nou zeggen? Ja, nou ja, ik vind niet dat de krant hier volledig buiten staat natuurlijk, het is een NRC-reis en ja, de webwinkel kom je overal in de krant tegen, we zijn een soort warenhuis geworden." Is wel zo. Tip voor iedereen die de boel heeft besodemieterd en een boze NRC-onderzoeksjournalist aan de lijn krijgt: "Ja maar wij hebben daar niks mee te maken, dat is allemaal de schuld van de Rabobank onze webinkel!"