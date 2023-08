Zou het Bob? Je vergeet effe de hele organisatie die achter een wielrenteam zit, die in het voorjaar eerst naar de woestijn vliegen, verre oosten, Australië dan Europa en de VS. Auto's, de Bussen, vaak team gelijktijdig in tweeën opsplitsen. Complete commerciële karavanen, beginpunt commercieel dorp, eindpunt commercieel dorp die je bij iedere serieuze wedstrijd ziet en dat 10 maanden lang iedere week een weekend, week of weken plus de kermiskoersen. Kijk maar eens hoeveel koersen er ter wereld zijn in het hoogseizoen, vaak meerderen per week. Al die dingen moet je dus per breukdeel ook meetellen bij een coureur.

Dus of wielrennen die vergelijking makkelijk wint, mwah, ik denk het niet.