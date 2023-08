Dus: het is eerst één grote pleuriszooi bij de grootste sportredactie van Nederland, er moet een nieuwe cultuur komen, complete hoofdredactie weg, bla die bla die bla. Vervolgens is er ophef omdat Pierre van Hooijdonk roept dat de trainer van Ajax in het verleden betrokken was bij duistere dealtjes aan een tafel WAAR TWEE NOS-JOURNALISTEN NAAST ZATEN. Die journalisten deden vrijwel niets, vroegen een beetje laf wat Van Hooijdonk precies bedoelde en vonden dat daarmee de journalistieke plicht wel was gedaan. Daarna horen we drie dagen lang niets van de NOS behalve een of andere nietszeggende quote van de interim-consultant die daar nu de boel runt en dan zegt de NOS nu opeens dat Pierre van Hooijdonk niet meer mag aanschuiven bij Studio Voetbal en verschijnen er excuses van hem op de site.

Kennelijk vindt de NOS het prima dat Sjoerd van Ramshorst en nepo-baby (gek hè, dat zo iemand doorbreekt in een door en door verrotte cultuur) Jeroen Stekelenburg er als een paar zoutzakken bij zaten toen een NOS-analist vergaande beweringen deed aan een NOS-tafel in een NOS-programma. In het bericht op de NOS-site, waar van een 'interne evaluatie' wordt gerept, staat NIETS over wat dit betekent voor het a-journalistieke programma Studio Voetbal met de a-journalistieke presentator Sjoerd van Ramshorst (leuke vent trouwens, kan prima dingetjes voorlezen enzo, daar niet van, red.) en de a-journalistieke journalist Jeroen Stekelenburg en de rest van de a-journalistieke redactie die verantwoordelijk is voor deze treinramp van een uitzending. Nee, Pierre van Hooijdonk krijgt een rode kaart (of een gele, of een blauwe, het is allemaal vol-ko-men vaag) en daarmee is de kous voorlopig een soort van af. Kom nou.