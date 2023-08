Wij zeggen altijd maar zo: Tsjechen zijn een soort leukere Duitsers. Beetje onverschilliger. Beetje speelser. Beetje eigenzinniger. En ze hebben goedkoper bier. Niet gek dus, dat bovenstaande instructievideo over Hoe Te Van Larmoyante Ekoaktivisty Af Te Komen uit dat land afkomstig is. Het is zo simpel, iedereen kan het! Het enige dat je nodig hebt wanneer Benedicte Ficq, Sieger Sloot of Carice van Houten voor je voorbumper op het asfalt plakken, is de mogelijkheid om hen je achterbumper te tonen. Helaas werkt deze truc niet voor EV-rijders, maar: voor grote diesels werkt hij daarentegen des te beter. Uitlaatvergassen zal officieel wel weer niet mogen en zo, maar goed: op de openbare weg zitten mag ook niet dus het is een soort gelijke munt in de weegschaal van Vrouwe Justitia. Roll coal, maar dan op keurige APK-gehomologeerde Euro-6-manier!

Plan B: Perfect je eigen breedte inschatten

Statiegeld. Ook een vorm van klimaatblokkade