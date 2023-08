U heeft het vast zwaar met uw 9-5-sleur, verregende vakantie en horrorinflatie des doods, maar weet u wie het pas echt moeilijk hebben? BN'ers! Die werken zich uit de naad en kunnen zelfs dan nog nauwelijks een huis op Ibiza betalen. Het eiland waar BN'ers iedere zomer in V-formatie heen vliegen om te paraderen voor de camera's van de ingeseinde paparazzi begint onbetaalbaar te worden voor de BN’er-middenklasse door nog veel rijkere buitenlanders. Gelukkig is daar Patty Brard (132) die de noodklok luidt in het vakblad van beroepsbekend Nederland: Privé. "Het is hier zelfs voor de meeste BN’ers niet meer te betalen", aldus La Brard, die zichzelf met haar Almeerse villa van 1,2 miljoen euro heel bescheiden tot de middenmoot rekent. We zagen niet zoveel leed sinds Emma 56 euro moest betalen na haar vakantie in Griekenland. Of Drake die een kwart miljoen dollar verloor omdat hij immer verkeerd gokt. Of de man die met zijn Porsche door de regen moest rijden. Uw lijden verbleekt bij de dagelijkse pijn die de elite moet doorstaan, maar gelukkig hebben ze nu Patty en alle Nederlandse media die opkomen voor deze vergeten slachtoffers van de samenleving. Eindelijk erkenning voor het echte zeer in onze maatschappij. Geef om deze kinderen!