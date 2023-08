Sybil had ooit een laptob (met toen nog KPN chipje of dongel (oid) want weinig wifi bereik) van de zaak die ze meenam als ze reisde. Ze was dus in Istanbul en nadat ze terug was in Amsterdam belde de PZ baas over een rekening die normaal 100 euro was en nu bijna 1000(!). Mijn vrouw huh? Wat bleek. Bij de IT afdeling, bij onderhoud computer, had een "smart ass" IT junior auto update van Windows aangezet en net toen zij in Istanbul was had dat ding zich 's nachts zelf ge-update met een nieuwe versie. Hahaha! IT Baas was kwaad op junior want was bekend dat je nooit auto-update moest aanzetten. Zij hoefde het zelf niet te betalen maar was effe een mooi moment toen Sybil die rekening zag. Lol!