Ik ben dat helemaal met je eens, #unstablebunny.... maar NU is er eindelijk de kans in November om de boel meer recht te trekken.... zo het er nu naar uitziet, gaan er straks harde klappen vallen in den Haag (Jan en alleman vertrekt), CDA blijft niks meer van over dus de vaste partner van de VVD is straks met 6 of 7 zetels niet interessant meer, ik zal mijn stem zeker weer aan de 1e vrouw van de PVV geven (al sinds 2006 doe ik dat)... qua stemgedrag moet men zich niet al teveel aantrekken van Carolientje en van de brave Omtzigt (als hij al mee gaat doen) hoeven we op dat gebied (de allochtonen en asielkwestie) ook niet teveel op te rekenen, maar dat moeten we even afwachten wanneer hij met zijn verk. progr. komt. (soms stemde Pieter mee met de PVV/Fvd/JA21, maar soms ook niet)

We hebben nu i.i.g. keuze genoeg op de rechterflank met PVV, JA21, FVD... maar als je de poll van GS leest hoef je niet bang te zijn dat de kartel-kliek nog veel stemmen krijgt van de GS reaguurders.... lees net in de poll van GS dat er al 37.000 mensen hebben gestemd waarvan ruim 13.000 reaguurders op PVV, FvD, JA21 stemmen, maar ook bijna 10.000 op Omtzigt, maar als die niet gaat meedoen straks gaan die stemmen echt niet naar de PVDA/GL of CU, om maar wat te noemen.