PvdA-ers oude stijl (uit de tijd van 'In geouwehoer kun je niet wonen') hebben misschien wel zin in een robuuste linkse wolk maar niet in een elitaire groene wolk.

Die keken nog naar de bestaanszekerheid of wat een minimale levenstandaard was van de gewone arbeider.

Of de mogelijkheden iets van het leven te maken.

De elitaire bakfiets PvdA-ers nieuwe stijl eten cake als het brood te duur wordt. Die zetten de verwarming wel een standje hoger in plaats van lager als ze wat later met de EV thuiskomen om ze met een groot oppervlak aan eigen zonnepanelen op te laden.

Een flinke groep politici zitten er voor hun carrière, bij Groen Links meer nog dan bij de PvdA.

De VVD zit minstens is voor de helft vanaf JOVD klaargestoomd om glimlachende gladde politici te worden.

Hoe zijn we hier in godsnaam in terecht gekomen.