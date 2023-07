Eentje die al eerder een beetje stof deed opwaaien, ook uit de country hoek:

John Rich - Progress

"Stick your progress where the sun don't shine

Keep your big mess away from me and mine

If you leave us alone, well, we'd all be just fine

Stick your progress where the sun don't shine"

youtube.com/watch?v=v6tOAafAJCA&p...