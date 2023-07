Een man van 86 heeft een fietser van 72 doodgereden en toen dacht Professor Pageview van Omroep Brabant kennelijk: goh laten we daar eens een gezellig polletje onder kwakken. "Wat zegt leeftijd over rijvaardigheid?" Heel veel natuurlijk en dan krijg je vier keuzemogelijkheden uit de hemel. 'Hoe ouder, hoe wijzer, ook in het verkeer'. De Amerikaanse toppolitici schijten van ellende hun eigen luier vol, komen niet meer uit hun woorden en vallen dood neer achter het katheder, maar hoe ouder hoe wijzer, ook in het verkeer! En: 'Het karakter zegt meer'. Opa heeft een staar, donderde vanochtend van de trap, is kleurenblind en kan links niet meer van rechts onderscheiden, maar hij heeft zojuist nog drie euro overgemaakt naar Cordaid. RIJDEN MAAT! En: 'Beter bestuurders van Audi en BMW in de gaten houden'. Daarmee doelt Omroep Brabant op asotokkies en scheurmocro's, die rijden vaak in gehuurde Mercedes of opgefokte Golf, maar ja. Bovendien weet iedereen dat we toch vooral bestuurders van de Dacia Logan en de Renault ZOE in de gaten moeten houden want WAT IS ER MIS MET JE. Blijft over 'boven een bepaalde leeftijd moet het maar verboden worden om te rijden' en dat is geen antwoord maar een stelling. DUS:

Boven een bepaalde leeftijd moet het verboden worden om te rijden Laten we zeggen bij 85 jaar

Kijk DIT is regiojournalistiek