Het oude moet weg en wel nu! Het klimaat veranderd en in 2030 gaan we dood! Tenzij we ‘iets’ doen, maakt niet uit wat, als het maar iets is.

Een beetje dankbaarheid voor waar we nu staan en de technologie die is overgedragen (auto’s met verbrandingsmotor) is typisch dom-rechts reactionair geleuter.

Dat een betaalbare 2de hands camper, een klein autootje of een terreinvaardig voertuig toegankelijk is voor mensen met een kleine beurs is onacceptabel. Iedereen moet en zal overschakelen op ‘groene’ en ‘duurzame’ technologie. De wetenschap is unaniem en onverdeeld, we gaan naar de klote!

Tenzij u 28 miljard van uw belastinggeld afdraagt aan klimaatoplossingen met een netto afgerond resultaat van 0,0. Alle kleine beetjes helpen ook de 0,000034 graden minder opwarming. Elk goed geïnformeerd en weldenkend mens begrijpt dat dit noodzakelijk en niet triviaal is.

Stop olie nu! We gaan een groene toekomst tegemoet waar de nieuwe technologie dé oplossing is en geen enkele keerzijde kent. Alle windparken, zonnepanelen en batterijen hebben 0 invloed op de natuur. En het feit dat ze ook onderhouden moeten worden, niet gerecycled kunnen worden (windmolenwieken) en enorme schade opleveren bij brand (zonnepanelen) of maar 10 jaar meegaan (batterijen) doet geen afbreuk aan het predicaat ‘groen’ en ‘duurzaam’

We volgen de wetenschap ja! Dom-rechtse lul.