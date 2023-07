En tegelijkertijd zijn de kwalificatie criteria zo achterlijk hoog gezet, dat het bijna onmogelijk is om je te kwalificeren tenzij je of al in de absolute wereldtop zit, of dat de sport populair genoeg is, of dat er een specifieke bobo naar die sport wil gaan kijken. Want het grootste gedeelte van het budget wordt uiteraard gespendeerd aan het fêteren van "bestuurders". Die sporters zijn bijzaak.

Daarom waarschijnlijk ook dit geleuter over verhaal. Meer kans voor de bestuurders om zich te laten interviewen over hoe zij de betreffende sporter hebben kunnen steunen in de moeilijke tijd, hoe zij enz... ik hoef dat verder niet aan te vullen, we hebben het al voldoende gezien. Deugpunten scoren. Dat zijn de echte punten waar het om draait.