Dat heeft ze dus wel impliciet gezegd:

Maar hij wil wel even benoemen dat het wat betreft bedreigingen met één politicus nog een stuk erger gesteld is: Geert Wilders. „Het is al bijna 20 jaar geleden dat Geert Wilders bedreigd werd en dat is tot op de dag van vandaag zo. Dat vergeten we weleens, maar die man leeft nog steeds in een hel.”

Sigrid Kaag wil daar wel een kanttekening bij maken. „Wilders radicaliseert en demoniseert op Twitter. Dan vraag je je ook af hoe we met z’n allen een verantwoordelijkheid voor elkaar behouden. Je kunt verschillen van mening, maar je dehumaniseert niet de ander. Je roept juist op tot vrijheid voor elkaar.”

Jeroen Pauw hoort het aan en vraagt dan: „Vindt u dan dat Wilders medeverantwoordelijk is voor de mensen die daar staan met een fakkel?” Daarvan wilde Kaag niet een één-op-één-relatie maken. „Maar…”, zei ze. „Kijkt u nou eens naar zijn sociale media.”

„Maar ook naar dat van een aantal andere radicaliserende politici. Nee, het is niet één-op-één zo. Maar mensen allerlei dingen noemen, aantijgingen, beledigingen, tot terrorist de facto verklaren, mij als heks noemen. Dat maakt niet dat we een klimaat krijgen van een waardig debat. Laten we in godsnaam een beetje fatsoenlijk met elkaar opereren."

