Ja met "het internet" bedoelen we dus de werkelijk ALLERdomste 'conservatieve' 'red pill' podcaster van allemaal en dat zeggen we niet snel want we kennen ze allemaal en heel veel zijn er heel dom. Waarom het zo'n turbodebiel is? Bovenstaand stelt hij: "This is the ideal woman, no?" Na de breek vervolgens een van z'n talloze tweets over hoe 'sekswerkers' beschaamd en veroordeeld moeten worden omdat de samenleving anders uiteen valt. Nou, het zal u verbazen, maar de dame in kwestie heeft een OnlyFans account! D'r naam verklappen we pas na de breek want u bent een onverbeterlijke smeerbeer die toch wel klikt.

Hey dezelfde Elijah die oproept tot meer schaamde en veroordeling OnlyFans

Zomaar een poll!

ze neemt een loopje met u

she still got it!

Family values account!