Je haalt de Joden er bij, terwijl dat er niet mee te maken heeft. Op 4 mei is alles gevoelig, maar als je stelt dat de maatschappij zich beter moet kunnen verdedigen tegen moordzucht zoals in ww2, en Holocaust in het bijzonder, dan sla je dus de plank mis. Juist na de oorlog is bewapening van landen toegenomen en is defensie belangrijk geworden. De nazis konden hun gang gaan door verdeelde en zwakke legers in Europa. Dus wel degelijk “zorg dat je je kan verdienen”, alleen niet op individueel niveau.

Ik ben ook niet voor individueel wapenbezit, maar als iemand er een andere mening over heeft, dan mag dat. Dat deze man vervolgens niet bij de herdenking mag zijn is schaamteloos. De opmerking over moslims is ook gewoon terecht. Het zijn namelijk moslims die deze aanslagen plegen, overal op de wereld is er een enorm probleem met gewelddadige moslims. Niet iedere moslim is dan terrorist, maar het overgrote deel van terroristen is wel moslim. Die gemeenschap is bovendien steeds wegkijkend voor de gewelddadige geloofsgenoten. Altijd weet men het zo te draaien dat eigenlijk de moslims slachtoffer zijn. Laf wegkijkende types ondersteunen dat door bv de EODM als erger weg te zetten dan deze moslims.