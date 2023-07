Allemaal dezelfde snuif accountant. Die helemaal overtuigt is dat de vastgoedportefeuille hun passief toelaat om gelukkig op het nippertje toch niet nuttig voor de maatschappij te hoeven zijn. Geniet ervan, ga uit eten. Kleed je best en ga naar een modieuze happening om vervolgens te klagen dat je wat beters hebt te toen. Dan je dronken vrienden uitzwaaien terwijl je ze bezopen in de bolide laat kruipen. Op hoop van zegen dat er geen bakfiets vroeg uitvaart met kinderen over een kruising. Want als je een bakfiets aanrijdt heeft die heus geld. Zo'n mooi merk dinges, duuuur. Hou het op Twingotjes afsnijden en door racen terug naar de woning waar al het licht nog aan staat omdat de smarthome weer niet werkt. En de au pair helemaal niets extra's heeft uitgevoerd voor de 1.5k per maand. Ze mag blij zijn om 24/7 passief agressief gecorrigeerd te worden over welk doekje gebruikt moet worden voor welk vinyl nep-Banksy beeldje. Tragic, darling. 'S morgens weer een mening geven op een of andere uitzending. Of een commissie vullen op een of ander non-issue voor een gesubsidieerd instituut. Beetje vaag doen op sociale media over de zoveelste nutteloosheid waar je waarde in wilt manifesteren. Dan belletje van de accountant dat de huurinkomsten tegenvallen omdat geen enkele rijke expat 3k wil betalen voor een koude zolderwoning aan een pisgeurengracht. Vol in de paniek aan de alcohol. En dan eventjes vreemd gaan bij een Van Der Valk.