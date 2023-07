Okee vrienden leuk en aardig al die politieke onzin maar we moeten het hebben over de belangrijkste randfiguur van het land. Diarreetje Hazes. Hij zat effe in een midlifecrisis en toen propte hij z'n pik in alles met een hartslag maar inmiddels is hij weer helemaal het volwassen heertje. Dré is alleen nog te gaar om zelf z'n lakens te wassen, en dat gooit z'n oma die tevens z'n vrouw is dan op Instagram. Dan kopt Shownieuws 'Problemen in nieuw huis André Hazes' en dan is Yvonne weer over de kook. Dan mag Hazes jr. inbellen bij de botoxbroer van Robert Jensen en dan gaat het ineens over z'n neukpartijtjes bij Van der Valk Witte Bergen, de lievelingsafwerkplek van Het Gooi. Dat staat dan allemaal weer op Mediacourant, en z'n nieuwe single is ook uit, en daar is óók al ophef over. Jan Uriot vindt er allemaal dingen van. Verdomme man, André Hazes jr., de Victoria Koblenko zonder nationaliteit, hoe moet het verder met jou?

