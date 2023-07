Ik blijf het toch vreemd vinden dat een kennersland dat adverteert met de logistieke kwaliteiten 4 maanden nodig heeft om een stemming met papier en rood potlood voor te bereiden. We stemmen gemiddeld ongeveer 1x per jaar, de gemeenten hebben alle benodigde stembussen en hokjes ergens in een loods staan, die worden bijna nooit aan andere partijen verhuurd want toch geld zat. Met corona gaven we elk stemmer een eigen rood potlood, maar die tijd is ook voorbij.

Ik heb al heel lang geen krant gelezen, maar is er echt 4 maanden nodig tussen een tekst schrijven en een gedrukte krant op mijn deurmat?

Tip aan de oppositie: begin volgendenweek albast met de formatiegesprekken. Ga uit van een stuk of 5 verschillende verkiezingsuitslagen, dan moet de werkelijke uitslag er zo dicht bij liggen dat formeren nog een formaliteit is. Het is ook veel eerlijker voor de kiezer omdat partijen in de formatie gesprekken veel eerlijker zijn dan in hun verkiezingsprogramma's. Nu met elkaar praten is wettelijk gewoon toegestaan, ook als de zittende regering het er niet mee eens is.