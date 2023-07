Schakelen we nu rechtstreeks naar de sportkanalen, voor de loeizware klim naar de Col de Grand Colombier, een flinke Jura-pils (climbfinder) van de buitencategorie en aankomst bergop. Eigenlijk poepsaaie sportmiddag, want het gaat toch maar tussen twee magere mannetjes: Vingegaard en Pogacar (foto). Of er moet nog een Ontketende Framboos voorbij komen omdat het De Veertiende Julo is, en we weten allemaal wat die Franse toeslagenouders in 1789 met hun Vakantiekoning deden. Kijken bij De Belg, Le Centre du Race, Eurosport, RADIO TdF of op Dione24. Hup Caleb Ewan!

