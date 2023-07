Even uitermate belangrijk & gewichtig glamoramanieuws in deze barre tijden van kabinetscrisis want jongens jongens wat was budgetgordon Tino Martin met z'n Bacardimuil toch boos toen juicekanalen hem beschuldigden van met 10 baco in z'n mik op het podium stappen. Voor wie Tino Martini niet kent: Tino Martin, die eigenlijk Eduard Kattenberg heet, is een volkszanger met een heel hoog Bas Smit en Nicolette van Dam-gehalte. Voor wie Bas Smit niet kent, dat is een flapdrol met een heel hoog Winston Gerschwnantannwotiz-gehalte. Voor wie Winston Gerschhwhwintsz niet kent, dat is een presentator met een heel hoog Arnie Albers-gehalte. Voor wie Arnie Albers niet kent, dat is een Reinout Oerlemans met een heel hoog John de Mol-gehalte en John de Mol is dan weer de vader van Johnny de Mol, die net als Bas Smit een heel hoog flapdrolgehalte heeft, en Nicolette van Dam is dan weer een of andere Truus die overal achteraan hobbelt, een soort Gaby Blaaser met minder string, en Gaby Blaaser is weer een domme Sylvia Geersen en dat is dan weer een Kim Feenstra en dat is een soort Famke Louise en dat is een soort zestienjarige Annie MG Schmidt met een spraakgebrek. Nu zal het wel duidelijk zijn. ENFIN, Tino Martin dus, die is altijd zo doorweekt als een natte spons. Dat is natuurlijk helemaal niet erg, 'wij' spugen er ook niet in, maar kennelijk pakt Edutino 12,5k per halfuurtje en dan is het wel zo netjes om achter de gordijntjes niet meteen naar de ratsmodee te gaan van de verkregen Bacardi. Zijn vriendinnetje Kimmegie zoekt naar antwoorden. "Volgens Kimberley speelt er iets in ‘dat koppie’ van de zanger. ,,Het is niet dat hij denkt: ik ga zuipen en dan ga ik optreden. Dat is helemaal nooit de gedachtegang." Nou, volgens ons mooi wel. Hij is gewoon lekker gezond verslaafd aan de drank. Proost pik!