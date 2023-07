CU heeft het land een grote dienst bewezen.

De kans is groot dat Rutte een 5e kabinet mag leiden, maar als het goed is, zijn we verlost van de firma 66.

De kop van Rutte is wat, maar de koppen van Paternotte, Sjoerdsma, de Groot, Jetten ben ik helemaal spuugzat.

Verder ben ik benieuwd waar BBB mee komt.

Welke mensen krijgt vd Plas bij elkaar om er een succes van te maken.

Ik zie stoere bonken op klompen in vak K voor me.

Verder natuurlijk de vraag wat Pieter gaat doen. Duurt allemaal wel lang bij die gast.

Daarnaast ben ik benieuwd hoe de grote zaken straks worden opgepakt.

Stikstof, bouwen, asiel, klimaat etc.

Denk maar niet dat er veel verandert.

Het is niet eens zeker dat we van de firma 66 af zijn.

Hoop doet leven, maar hoop is ook uitgestelde teleurstelling.

Mot ‘t nog maar zien.