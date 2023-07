Na twee prachtige ritten door Spaans Baskenland, en twee poepsaaie middagen die we nooit meer terugkrijgen met huiliehuilie sprinters ("meester, hij duwde mij") en gratuit geologengelul is het eindelijk weer serieus koers in de Tour de Voormalige Kolonie France. Eerste echte test voor Pogi, Vingegaard, familie Yates, kale Cano, Bernal en hoe heet die Framboos. We hebben er zin an. En helemaal aan een volstrekt onbekende mafkees die vanaf de start er vandoor gaat en met 12 minuten voorsprong over de finish komt. HARTSTIKKE DEAUD, of de gladiolen. Allez HERMAN24.