"‘Iemand met een bikvakmuts op maakte me opeens uit voor “vuile zionist”,’ vertelt ze. ‘Niemand greep in of riep deze persoon tot de orde.’ Als ze later het woord ‘intifada’ – Arabisch voor ‘opstand’ – hoort vallen weten zij en haar (Joodse) vrienden genoeg: tijd om het pand te verlaten. Efrati: ‘Het voelde heel onveilig om daar rond te lopen. Je kunt het gesprek niet aangaan, dus je gaat maar vluchten. Iedereen van mijn vriendengroep is weggegaan.’ Ze is geschokt. Een dag na de bezetting stuurt ze zowel een mail naar de diversity officer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid als naar de centrale diversity officer van de UvA, Machiel Keestra."

En wat doen die Officieren in de Orde van de Diversiteit?

A) Schept onmiddellijk een safe space waarin deze slachtoffers op een veilige manier hun verhaal kunnen doen

B) Organiseert een gesprek tussen de demonstranten en de Joodse studenten

C) Stuurt een lief kaartje met 'Heel veel sterkte' erop

D) Niks

E) Hoezo 'niks'?

F) "Joods" is geen diversity, dat weet je toch wel!

G) Anders, namelijk niks

Het is: D

