Dat hele UBO-register zelf heeft al een hoog spijkers-op-laag-water gehalte, maar goed het is er. En iedereen, u, ik en dus ook Kaag heeft zich aan die wetgeving te houden. Er is niet netjes aangegeven wie de UBO is, want wat er ook uit dit flutonderzoek blijkt, zij is 100% zeker de of een UBO. Dus moet je dat opgeven, dat heeft ze niet "netjes" gedaan, maar helemaal niet. Dat ze terug is te vinden in het kadaster of wat dan ook doet niet terzake. Mijn zusje met een webshopje in een BV kan iedereen ook zo zien in de KvK dat zij enig aandeelhouder is. Maar als ze een bankrekening wil openen, of een scheet wil laten moet ze zo'n UBO-uittreksel overleggen.

Verder kunt u hier uitzoeken wat Van Haga op afstand heeft gezet en hoe, voordat u weer iemand ongefundeerd gaat bashen: www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_comm...

Kom op BobDobalina. Dit kan beter!