Ik snap het niet.

Als FvD zo'n gevaar is "voor de democratie" (wat al een raar argument op zichzelf is), waarom wordt er nooit, wanneer FvD'ers aan het woord zijn, gediscussieerd op de inhoud?

Elke keer als een FvD'er aan het woord is, stapt er iemand van D66 of Groenlinks naar voren, roeptoeterd dat het "allemaal onzin is", doet nog even een ad-hominem op de spreker of een partijgenoot van de spreker en gaat weer met de staart tussen de benen zitten. Zo, hebben zij weer een even een stukje dat bij een talkshow kan worden laten zien zodat men kan lachen.

Ondertussen blijkt een aantal maanden later dat de FvD'er in kwestie (deels) gelijk heeft/had en moet het partijkartel wéér allemaal onzin breien om het onderwerp heen en wordt het volk zelf toch maar in het duister gehouden om maar FvD op een aantal punten gelijk te geven, maar dat terzijde.

Ja dat FvD kritische vragen stelt bij onderwerpen waar niet zozeer vragen over hoeven worden gesteld en dat de partijleider soms beter de alcohol en de twitter app op z'n mobiel even links kan laten liggen, dat is evident. Maar dat is géén "gevaar voor de democratie".