Onder Russische MilBloggers circuleren berichten dat Oekraïense strijdkrachten voor het eerst ergens de tweede en daarmee zwaarste loopgraaflinie van het front hebben bereikt. Naar verluidt gaat het om de onderstaande linie Novodanilovka-Rabotino-linie, ongeveer hier (maps). Pro-Russisch Telegramkanaal 'RVvoenkory' meldt in typerende taal: "Recall that yesterday, after the start of the AFU offensive on the Novodanilovka-Rabotino line, the AFU were able to break into our forward trenches, where fierce fighting took place." Daarna zou Rusland in staat zijn geweest de aanval af te slaan, maar het lijkt erop dat het gevecht nog altijd gaande is en Oekraïne die slag nog niet opgegeven heeft. "During the fighting Russian fighters managed to dislodge the AFU from the trenches, capturing prisoners. The AFU are moving reinforcements to the area of clashes. The fighting continues, with tanks, artillery and mortars on both sides."

De Oekraïense vice-MinDef Hanna Maliar meldt op Telegram (vertaald) dat Oekraïne in het Oosten een bescheiden negen (9) vierkante kilometer heeft bevrijd en heel gestaag voortgang blijft maken rond Bakhmut. En dat het in het Zuiden achtentwintig (28) vierkante kilometer heeft bevrijd. Daarbij meldt ze dat "de vijand op blijft trekken in de richtingen van Lyman, Avdiiv, and Marin." Kortom, bescheiden cijfers in een offensief dat de VS inmiddels "sobering" noemt. Stafchef Mark Miley voorspelt: "very bloody, advancing steadily. It goes a little slow, but that is part of the nature of war."

In Zelensky's woorden: "Last week was difficult on the frontline. But we are making progress. We are moving forward, step by step!" Het ISW vat samen: "Ukrainian forces reportedly conducted counter offensive operations in six sectors of the front on July 2 and made gains in some of these areas." Meer details over die zes sectoren hier. Meer beeld na de breek.

