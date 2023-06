Die submersible had een theoretische 96 uur lucht aan boord. In de praktijk zijn deze mensen al dood. De inzittenden, in paniek, gebruiken veel meer zuurstof. Ook bouwt de co2 zich op, en wordt het percentage zuurstof in de lucht steeds lager. Ze moeten ophouden met het blijven geven van valse hoop, deze mensen zijn al dood. Tenzij één de anderen gedood heeft, en begonnen is ze op te eten. Het is te hopen voor ze dat ze overleden zijn aan een co2 vergiftiging of een implosie. Dat zou de meest pijnloze dood zijn. Elke suggestie dat deze mensen het overleven, is valse hoop.