Prachtig Funda-pareltje in de linktips vandaag. Een riante vrijstaande woning in Wijk en Aalburg, waar ze niet zoveel ophebben met al die moderne wereldbeelden. Daar is de man nog gewoon de kostwinnaar, hangt de Nachtwacht aan de muur en staat onze driekleur in een hoekje te wachten op de volgende uiting van wapperend nationalisme. Daar staan we nog stil bij de eerste MAN (!) op de maan en liggen de bokshandschoenen klaar voor het volgende levensgevecht. Voor 589.000 euro k.k. spelen uw kinderen lekker buiten en werkt u als man comfortabel vanuit de grote serre. En uw vrouw? Wees niet bang, daar is ook aan gedacht. "Je vrouw is blij. Ze kookt het liefst heel de dag in de keuken die helemaal af is. Of ze staat met plezier de nieuwe badkamer schoon te maken. Als ze dat niet doen strijkt ze je overhemden in de grote bijkeuken." (mirror) Wat een unieke kans: een huis uit 1978 waar u toch nog in de jaren 50 kunt wonen.

We komen er wel!

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/gelijkheid-tussen-mannen-en-vrouwen-in-2154-een-feit-nederland-sukkelt-achter-buurlanden-aan~bacf204b/