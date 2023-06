De Oorlog. Zodra die daar het open veld verlaat gaat het van deur tot deur en geen deur is hetzelfde. Close Quarter Battle (CQB) is een eindeloos complexe dans met de dood en als er trappenhuizen in het spel komen is het al helemaal niet meer te doen - dat zag u onlangs bijvoorbeeld hier. Zoals de Amerikaanse volkswijsheid luidt: "There is no good, tactical way to clear a stairwell. None. The best way to clear a stairwell is to go outside, get on the radio with an F-18 Super Hornet, put a 500 pound JDAM on this b*tch, blow the whole f*cking thing up and then the stairwell is clear." Hele video na de breek.

Op de nachtmerrie van trappenhuizen valt eigenlijk niet te trainen

De waarheid over opwaartse CQB in trappenhuizen

