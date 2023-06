De mensen in mijn omgeving (familie, vrienden, buren, werk, kroeg, etc) zijn eigenlijk allemaal heel tolerant, vriendelijk, vreedzaam, behulpzaam. Zowel autochtoon als allochtoon. Ook als ik ga sporten, boodschappen doen, etc zie ik maar weinig van die "agressieve Nederlanders".

We hebben het over een relatief kleine groep veelplegers die niet wordt aangepakt. Raar om dan te doen alsof de gemiddelde Nederlander het probleem is.

Ook zie ik nog wel wat werelden van verschil tussen individualisme en onbeschoftheid; en tussen onbeschoftheid en agressie.

Verder is een onderzoek gebaseerd op natte vingers natuurlijk geen echt onderzoek. De relatie tussen toegenomen individualisme en toegenomen agressie is net zo speculatief als de relatie tussen toegenomen windenergie en toegenomen agressie. Ik wed dat de meeste veelplegers helemaal niet zo individueel zijn ingesteld, maar een sterke hang naar "hun" clan hebben. Maar dat is kennelijk helemaal niet onderzocht.

Meten is weten. Gisteren meldde 1vandaag dat warmte ons agressief zou maken. Vandaar dat het rond Oud&Nieuw altijd zo gezellig is. Eerder werden eb en vloed en het gebrek aan zebra's voor Masai-krijgers in NL ook al als "verklaring" voor toegenomen geweld opgevoerd. Onzin.

Kijk nou gewoon eens naar de daders zelf.

Zijn er verschillen tussen steden en dorpen?

Zijn er verschillen per provincie?

Zijn er verschillen qua afkomst of religie?

Gaat het dan om culturen of religies die individualisme bejubelen? Of juist niet?