Screenshot. Advertorial gespot op D66/Stopera-kanaal AT5. Over het verwijderen van tuintegels uit uw tuin. Want dat moet. Tuintegels zijn namelijk SATAN en zorgen voor pimpelmeesjes met kapotte knieën, omvallende eikenbossen en algehele insectocide en vlindermoord. Dus wij eens kijken waar in Amsterdam nou heul veul tegels liggen. Welnu: bij GreenPeace HQ in Amsterdam-Noord. Ongelofelijk dat die organisatie zichzelf nog "green" mag noemen, in die desolate grijze boomloze betonhel. Grote bek over groen doen, maar zelf resideren in een tuintegelhel des doods. Het is ook altijd hetzelfde met die klimaatdrammers. En het zijn niet eens 30x30 burgertegeltjes, waar nog wat grassen tussen groeien. Nee, het zijn MASSA = KASSA-tegels van 100x100. Hup hup Tegelservice Amsterdam. Op naar Greenpeace Amsterdam Noord, de Peter Gillis onder de natuurorganisaties. Foto opklikken voor groot.