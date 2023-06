Niet kijken als u graag duikt of als u niet houdt van enge video's die heel erg slecht aflopen. Maar de feiten zijn dus: een 23-jarige Russische man is in de Rode Zee bij Egypte doodgebeten door een tijgerhaai. De man was geen toerist, maar woonde sinds kort in Egypte met zijn vader, die op de kust stond toen de fatale aanval gebeurde. Het Egyptische ministerie heeft gisteren aangekondigd dat tot en met zaterdag niet gezwommen mag worden in het gebied rond 'Dream Beach'. Wat een nachtmerrie.

Instant update - Tijgerhaai gevangen