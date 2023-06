: Ik denk ook dat die vader hem heeft opgehaald die nacht. Dat incident bij Pauw en Witteman met die wijn gebeurde ook kort nadat Peter R de Vries hem vroeg hoe hij thuisgekomen was die avond. Niet dat dat iets bewijst overigens. Maar los daarvan, hoe Joran van het strand waar Natalee verdween naar huis is gekomen is een belangrijk en tot nu toe ontbrekend puzzelstuk. Vader Van der Sloot kunnen we het niet meer vragen omdat die is overleden aan een hartaanval. Ik denk van de stress over deze zaak, maar ook dat is pure speculatie.