Mooi toeval dat de thumbnail van bovenstaande video een asielzoeker in beeld brengt die zegt "zonder taal kom je nergens", want dat maakt hem al meteen intelligenter dan alle beleidsmakers van D66, die liever de Nederlandse taal als norm laten vervagen dan te erkennen dat we te veel vreemde taaltjes in het lokaal krijgen. Want dat is de portee van deze Nieuwsuur-reportage: in het kielzog van de asielstroom komen te veel nieuwe kinderen aan land, waarvoor geen plek is in de klaslokalen. Een meneer die Brandwacht heet - what's in a name, zeg je dan in goed Nederlands - neemt ons even mee naar de situatie op een school in Wageningen. Meneer Brandwacht geeft ook wiskunde en dat komt goed uit, want het nuchtere sommetje van de ongebreidelde asielinstroom is dat de balans van een overdaad aan asielaanvragen niet alleen een tekort aan opvangplekken ontstaat, maar ook een tekort aan ambtelijke capaciteit, een overvraging van politie, hulpdiensten en zorg, een tekort aan huizen en dus natuurlijk ook een tekort aan lessenaars & leerkrachten.

De overvraagde leerkrachten niet te na gesproken maar iedereen met een paar ogen en een basisschooldiploma uit betere tijden kijkt al jaren toe hoe Nederland vastloopt. Maar ja, Mark is alleen maar bezig met zijn Gave Baan™️ en Mirjam wil later graag naar de hemel en voor allebei loopt de route naar hun persoonlijke doelen via de klapzaaltjes van hun eigen congressen, niet via de buslijnen naar Ter Apel of door de overvolle klaslokalen met asielkindjes die op achterstand beginnen, ongeacht hoe dapper en gedienstig de docenten op hoop van zegen hun emmertjes maatschappijwater naar de zee dragen. Maar van het overspoelde COA tot in de overvolle klas: als je de aandacht en energie over alles tegelijk moet verdelen en dus overal maar een klein beetje kunt betekenen, krijg je nooit meer iets af. Hoe je als land op een burn-out afkoerst, Mark en Mirjam verzorgen een masterclass maar betalen zelf nooit eens de rekening.

"Mark, schiet op"