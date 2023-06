@Kouwe Kees | 01-06-23 | 16:48:

*knielen = knieën

Het is een van de weinige dingen die in het vat zitten die me nog enigszins hoop geven, een herstel van vertrouwen.

Natuurlijk hoeft hij niet op elk punt precies 'mij' tegemoet te komen, het is een type mens waar ik van verwacht toch ook degenen die niet op hem stemmen of met hem eens zijn in de gaten te houden, op een goede manier. Zeldzaam tegenwoordig.