Gisteren was ik in gesprek met een nogal linkse collega. Oei. KwaadBloed let dan wel even op zijn woorden, want kantoorroddels over mijn rechtse denkbeelden helpen mij natuurlijk niet in het leven. Afijn, mevrouw D66 (gok ik) was resoluut: Op de snelweg zitten voor het klimaat is geweldig en alle boeren moeten weg. Boeren = achterhaald, ouderwets, rijk, etc. Klimaatgekkies = Prachtig, de nieuwe generatie die zich belangeloos inzet voor een betere wereld. Nou kan deze reaguurder enige intrinsieke motivatie & ambitie wel waarderen, maar mijn sympathie voor linkse rakkers die schijt hebben aan de openbare orde is er nooit geweest. Dit geldt overigens ook voor boeren die schijt hebben aan de openbare orde. Nou u raadt het al, het ging daarna al heel snel over stikstof ('enorm probleem'), water ('alles is vervuild'), privevliegtuigen ('schandalig') en natuurlijk asielzoekers ('we zijn een heel rijk land dus we kunnen die mensen best opvangen, weet je wel hoe erg de omstandigheden zijn in Ethiopië?!'). De omstandigheden zullen ongetwijfeld kudt zijn, mijn waarde reaguurders, maar ik zie toch niet helemaal in hoe dat ons probleem is. Ga het lokaal lekker oplossen, dan is een migratiestroom toch niet nodig? Allez, toen dacht ik met een goed punt te komen: We kunnen toch niet op dit tempo alles willen doen? Het systeem loopt vast. Huizen bouwen lukt niet meer, stikstofbeleid is niet uitvoerbaar (net als veel andere wetgeving), asielopvang loopt over van ellende, verkeer staat vast, inflatie is hoog, bedrijvigheid komt stil te liggen door overambitieuze plannetjes in het kader van het milieu, etc. Er zijn grenzen aan de mogelijkheden en er is absoluut geen visie vanuit het kabinet hoe we naar een gebalanceerde oplossing komen. Antwoord van mevrouw: Nee we zijn een heel rijk land dus het kan wel allemaal, de boeren moeten gewoon weg. Mijn reaguurders, u snapt ook dat ik op dat moment maar ben begonnen over de blauwe hemel en de zonnestralen, met in het achterhoofd het besef dat we nog een lange weg te gaan hebben naar een gezond denkende maatschappij.