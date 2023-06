Toch even over dat gemiep dat gezond voedsel duurder is dan ongezond voedsel.

Dat is geen complot maar een logisch kosten/baten plaatje.

Gezond voedsel is voornamelijk vers en onbewerkt; groente, fruit, vlees, vis. Dat is vaak maar een paar dagen of hooguit weken houdbaar, daarna kan je het weggooien. Ook opslag en transport is vaak duurder door oa koeling. Uiteindelijk wordt er dus relatief meer weggegooid dan met langhoudbare rommel zoals chips, chocola en diepvries -friet en -hamburgers.

Dat verschil in breuk en bederf zie je terug in de prijs.

Overigens worden die kort houdbare producten ook relatief vaak afgeprijsd, terwijl ze gewoon nog goed zijn. Bovendien kan groente, vlees of vis uit blik of de diepvries ook best gezond zijn. Ga voor zo min mogelijk bewerkingen, en zo min mogelijk toegevoegd zout, suiker, vet, etc.