We lezen in de Volkskrant altijd soms eigenlijk nooit de column van Asha ten Broeke. Dat je jezelf helemaal vol moet vreten, zodat het bloed zo dik wordt als appelstroop, het hart begint te haperen, je de grootste moeite moet doen jezelf van de bank naar de plee te sjouwen en als je omhoog moet voor een nachtje onregelmatige slaap wegens apneu dat je dan maar gewoon lekker beneden op de bank blijft - die trap staat er morgen ook nog wel. Zeggen onderzoekers van TNO en het LUMC, ondersteund door Vereniging Arts & Leefstijl, AMC, Radboud UMC, Menzis en Kenniscentrum Sport & Bewegen, in Trouw ineens dat het helemaal niet zo verstandig is om je op advies van de Volkskrant helemaal vol te stouwen met gefrituurde ellende. Heel frappant: een gezonde levensstijl is best wel belangrijk om corona te verslaan!

"Liesbeth van Rossum, internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC, vertelt dat 70 tot 80 procent van de coronapatiënten die op de IC belanden, overgewicht heeft. 'En dat is een belangrijke veroorzaker van veel van die leefstijlziekten. Daarnaast heeft ook de aanwezigheid van het vet zelf een negatief effect op het immuunsysteem'. Het gaat dan vooral om buikvet, legt Van Rossum uit. 'Dat produceert actief hormonen en ontstekingsstoffen. Het buikvet zorgt ook voor een chronische belasting van het immuunsysteem waardoor het minder goed op binnendringende virussen en bacteriën reageert'."

Nou zeggggg! Hier worden we een tikje dwars van! Natúúrlijk promoten we dik zijn! Weten ze niet hoe prachtig dikke mensen zijn? Hoe lekker zacht ze zijn? Hoe fijn het is om met de rolletjes, flupjes en kussentjes van dikke mensen te knuffelen? Hoe sterk ze zijn dankzij de kilo's die ze dragen? DIVERSE EXPERTS KUNNEN DAT BEVESTIGEN!!1! Dik zijn is heeeeeerlijk, het is grandioos, het is krachtig, en de Volkskrant kan het iedereen aanraden. Wacht geen moment, doe het vandaag nog en heel veel sterkte op de intensive care.