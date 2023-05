Wat een drek zeg! Ik heb nog wat plaatjes van toen ik veel jonger was, maar als je het mij vraagt is die recente LP-mode simpelweg geldklopperij. Maar goed, geïnspireerd na een bezoek aan Plato heb ik weer eens mijn 5 originele 'Born Bad: Songs the Cramps Taught Us' gedraaid. Allemachtig, wat een muziek!!!

Koop de LPs niet, maar probeer goedkoper versies te vinden. Hierbij de nummers op deel 1:

The Bostweeds - Faster, Pussycat! Kill! Kill!;

Ronnie Cook - Goo goo muck;

Link Wray - Fat back;

Dwight Pullen - Sunglasses after dark;

Glen Glenn - Everybody's Mivin';

Roy Orbison -Domino;

The Sonics - Strychnine;

The Groupies - Primitive;

Ronnie Dawson - Rockin' Bones

The Third Bardo - I'm 5 years ahead of my time;

Warren Smith - Uranium rock;

Mel Robbins - Save it;

The Novas - The Crusher;

Wanda Jackson - Funnel of love.



Veel geiler dan die Wanda Jackson dong wordt het niet! Geloof mij, dit is de muziek om op te zuiten, te danden, te ...

Op deel 2 vinden we zoal:

Jimmy Lloyd - Rocket in my pocket;

Tommy James - Hanky Panky;

The Kasenatz-Katz Super Circus - Quick Joey Small.

Kom op GeenStijl, stop met die flauwekul van Bruce Springsteen, de echte muziek werd enkele jaren eerder gemaakt!!!