En toen was de toekomst ineens nog meer nu dan ie al was. Want per vandaag start de nieuwe wapenwedloop dus officieel. Neuralink: "We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study! This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our technology to help many people. Recruitment is not yet open for our clinical trial. We’ll announce more information on this soon!" Ja, samenwerkingsverband Pfizer/Reuters genaamd de FDA zet de seinen op groen.

En aangezien Japan nu in 2028 al de eerste "lab grown babies", schetsen we alhier nog maar eens het toekomstige speeldveld. Toekomstige industriële samenlevingen bestaan uit vier klassen:



- een volledig natuurlijke, onbewerkte onderklasse

- een Neuralink AI enhanced middenklasse

- een Neuralink AI enhanced én stem cell infused hogere middenklasse

- een tijdens embryonale fase gene edited designer baby, Neuralink AI enhanced én stem cell infused bovenklasse



U las het hier als eerst.

Hoe de eerste N1 chip eruit ziet

Tekst en uitleg