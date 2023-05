Onze Arthur van Amerongen is een gewiekst menneke. Wij betalen die ouwe zot om de rafelranden van Europa af te reizen om dagboeken te vullen met zijn avonturen langs de afgronden en afvoerputjes van het Avondland, hij bundelt die series vervolgens tot boekjes. Denk maar niet dat wij daar een cent van terugzien! Ook al betalen wij beter dan De Volkskrant ooit deed, hij heeft ons allemaal wijsgemaakt dat ie z'n waaier aan verslavingen moest kunnen blijven voeden. Dus eigenlijk zijn wij slechts een duur kladblok, waar u tweemaal per week de voorpublicaties te zien krijgt van de lijvige werken die Arthur vervolgens weer op GeenStijl door Bekende Bosma's laat aanprijzen. Allemaal zijn we in de sentimentsval getrapt die hij voor ons heeft opengesperd. Maar ondertussen is er naast dat zelfspottende Boze Blanke Man al een behoorlijk bibliotuurtje ontstaan om uit te kiezen voor aan het zwembad binnenkort. Dus nou, laten we dan maar een bordje ophangen voor bundels als Safari Eurabia, Boze Blanke Man, het aankomende Portugal voor Bonvivanten (voorpublicatie, ghe), of die wijngids van toen ie nog proever was De beste man moet immers ook drinken eten, en anders zijn hondjes wel.