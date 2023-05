Waren we maar Nationale Ombudsman geworden, dan konden we voor een riant salaris en een nog riantere reisvergoeding constant open deuren intrappen in uitgebreide rapporten vol moeilijke woorden en makkelijke conclusies. Dit was een open deur, dit was een open deur en zelfs dit was destijds al een open deur en nu is er een nieuw jaarverslag vol open deuren. De grootste open deur van dit jaar: de overheid moet echt eens de oren spitsen richting de burger. "De overheid moet eerder, vaker en beter actief luisteren naar burgers. Niet luisteren om bevestigd te krijgen wat al is, maar luisteren met als doel samen verder te komen." Joh echt? Wat een baanbrekende conclusie van onze Nationale Declaratieman Reinier van Zutphen na ruim tien jaar achterkamertjespolitiek, verbergen en verdoezelen onder de Rutte-doctrine. Daar heeft hij vast heel lang over na moeten denken op de achterbank van een dure taxi. Was er maar een manier om burgers mee te laten beslissen over bepaald beleid. Een soort verkiezing, maar dan over een specifiek onderwerp. En wel bindend zodat de politiek de uitslag niet naast zich neer kan leggen of weg kan komen met een inlegvelletje. Een soort democratie, maar dan directer. Dat is iets waar we voor zouden strijden. Een referendum en betrokkenheid van burgers gaan dusdanig hand in hand dat het eigenlijk een open deur is. Dat zal de reden zijn dat Reinier hem al heeft ingetrapt. Wat een heerlijke baan heeft hij toch.