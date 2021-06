Dan nu in tijden van voetbal, tropische weerberichten en de relatiestatus van Marco & Leontien toch even een kleine verdiepingsslag. Ronald van Raak is weliswaar geen Kamerlid meer, maar hij blijft bikkelen voor het bindend correctief referendum. En in EenVandaag zien we - behalve beelden uit de tijd dat Jan Roos nog niet met z'n veel te dikke kop te dicht op een camera aan onduidelijke dingen uit vreemde verpakkingen moest likken om in zijn dagelijks bier te kunnen voorzien - dat hij in Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen iemand gevonden heeft die zijn rapporten wilde lezen, én instemmend reageert: "De burger heeft recht op wetten die werken en redelijk zijn. Dan moet de burger af en toe ook in de gelegenheid zijn om aan te geven of iets werkt, of niet. Dat is beter dan slechts eens in de 4 jaar stemmen." Ja. Want in het Torentje, het Catshuis en de achterkamers van de formatie lijken ze het te zijn vergeten, maar: de kiezer is er ook nog. Maar die wil pertinent andere dingen dan de politiek. Dus de politiek zal niet heel veel haast hebben om een nieuwe referendumwet aan te nemen. Joehoe Mariëtte Hamer. Nodig na al die lobbyclubs, klimaatjengels en Postcodeloterij-spammers ook de Ombudsman eens uit, om zijn rapport over het referendum te lezen?