De meeste reaguurders denken blijkbaar dat deze functie net zo weinig voorstelt als hun eigen kantoorbaantje, waar je per trein of met leaseblik naar toe gaat. Mensen die op dit niveau werken hebben helemaal geen tijd om te verspillen aan reizen. Ze moeten op weg naar de locaties waar problemen zich afspelen gewoon door kunnen werken. Wellicht zit het aantal dienstreizen onder de limiet om een auto met chauffeur te rechtvaardigen. Maar reken maar uit wat het per jaar kost om een E klasse te leasen met pakweg 40.000 km en een chauffeur. Een afroepdienstauto (taxi) kan best gunstig zijn ipv zelf een Mercedes E klasse te kopen met alles d'r op en d'r an en dan ook nog een chauffeur aanstellen (die ook weer verkouden kan worden). Natuurlijk is het dan duurder om per uur en per km te betalen, maar dan heb je het ook wel gehad.