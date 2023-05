Daar is dan eindelijk de langverwachte nieuwe Profielen, het schoolkrantje van de Hogeschool Rotterdam. In oktober pollfuckte u massaal een onderzoek naar de 'inclusiviteit' van het maatschappelijke bedrijf dat zich als onderwijsinstelling identificeert. Nou dat liep helemaal ouderwets puberaal uit de hand natuurlijk, het werd zelfs een ANP'tje, een NOS'je, een Villamediaatje en noem maar op. Onderzoek gestaakt, resultaten vervuild, doeidoei diversiteits-onderzoek en een heleboel zware woorden moesten een zwart kadertje om het geheel schetsen. Maar de HR herpakte zich, filterde de post-fuck-inzendingen van de pre-fuck-resultaten en kwam door het scheiden van die twee genders toch tot een soort van bruikbaar onderzoek. En daar is deze maand de schoolkrant helemaal omheen geschreven (PDF/Mirror). We worden echt enorm genoemd en natuurlijk als boosdoener. Bovenstaand opklikken voor groot, kernkwoot:

"De ervaring met GeenStijl geeft aan hoe moeilijk het is om het gesprek over diversiteit te voeren. Wat voor de een nog lang niet inclusief genoeg is, maakt de ander woest over zoveel ‘wokeness’. En ergens hiertussen bevindt zich het grootste gedeelte van de samenleving en de hogeschoolpopulatie die er samen het beste van probeert te maken. Met vallen, opstaan en compassie."

Nou zal het ons als blank patriarchaat met een toetsenbord allemaal biologische mannenworst wezen dat het Schuld van GeenStijl genoemd wordt, maar het is toch grappig dat *wij* als een soort uiterste worden afgeschilderd terwijl alleen al onze huiskleur homotoleranter is dan de meeste - noem eens wat - religies. Diversiteit is als het klimaat: niemand ontkent het evidente bestaan ervan, er is hooguit kritiek op de manier van behandeling, benadering en berichtgeving. En ook dat lezen we in deze schoolkrant (ja we hebben 'm helemaal gelezen): het inclusiviteitsstreven wordt zeer breed belicht, maar van exact één kant: kritiekloos. Er staan nul interviews met critici van het identitaire denken, twijfels bij de gendermode of de vraag of een onderwijsinstelling in Rotterdam - die van nature uit een brede waaier aan studenten van allerlei allooi bestaat - zo veel tijd, geld en energie moet steken in het aanbrengen van zachte wandjes om ieder individueel kwetsuur mee te kunnen accomoderen. Maar hee, wij hebben de Hogeschool nooit afgemaakt, lees vooral de kritische reaguursels onder de online versie een van de artikelen uit de schoolkrant. Huiswerkvraag voor de Hogeschool: Komt een overijverig streven naar "inclusiviteit" niet op zichzelf met een risico op uitsluiting?

Class dismissed.

(p.s. dat kwetskwartet is best geinig)